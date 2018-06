Migranti: Tunisia, 11 morti in naufragio

(ANSAmed) - TUNISI, 3 GIU - 11 migranti morti e altri 67 tratti in salvo, tunisini e di altre nazionalità. Questo il primo bilancio di un naufragio avvenuto nella notte al largo delle isole Kerkennah, in Tunisia, secondo il ministero dell'Interno. Le unità di soccorso della marina tunisina, si legge nella nota, sono intervenute dopo l'Sos per un peschereccio in difficoltà. Secondo fonti locali a bordo dell'imbarcazione viaggiavano oltre 100 persone. La Guardia costiera tunisina sta proseguendo le operazioni di ricerca.