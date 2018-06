Tiananmen: Cina protesta con Usa

PECHINO, 4 GIU - La Cina ha presentato una protesta formale contro gli Usa a causa dei commenti del segretario di Stato Mike Pompeo che, in una nota, ha invitato Pechino a fare chiarezza sulla repressione delle proteste pro democrazia del 1989 in piazza Tiananmen, fornendo numeri su vittime, detenuti e dispersi. Lo ha annunciato in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying. La mossa di Pompeo, nel giorno del 29/mo anniversario, cade nel pieno delle tensioni commerciali tra i due Paesi.