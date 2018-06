Ex manager Fb, app accedevano a tutto

BRUXELLES, 4 GIU - "Fino al 2015, le app di Facebook potevano avere accesso non solo ai dati degli utenti che le installavano ma anche dei loro amici. In media gli utenti di Facebook hanno tra i 200 e i 300 amici, quindi parliamo di un aumento esponenziale". Lo ha detto Sandy Parakilas, ex manager operativo di Facebook nel 2011 e 2012 al Parlamento europeo, riferendosi al caso sollevato dal New York Times. "Il problema è che Facebook non aveva nessuna capacità di controllare questi programmatori terzi con i dati che avevano raccolto".