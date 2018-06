NEW YORK, 5 GIU - Cercava di spiare gli Stati Uniti per conto della Cina ed e' stato arrestato. Ron Rockwell Hansen, ex della Defense Intelligence Agency, e' stato fermato dall'Fbi mentre si stava recando all'aeroporto di Seattle per prendere un volo diretto in Cina. Il Dipartimento di Giustizia americano lo ha accusato di aver cercato di trasmettere informazioni sulla difesa nazionale Usa ed aver ricevuto almeno 800.000 dollari per la sua azione da 'agente' della Cina.