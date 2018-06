Londra, accoltellati madre e bebè

LONDRA, 5 GIU - E' caccia all'uomo a Londra dopo l'ennesimo accoltellamento avvenuto ieri sera e nel quale questa volta è rimasto coinvolto persino un bambino di appena un anno. Lo riferisce SkyNews, citando fonti di polizia. L'episodio è avvenuto a Feltham, nella zona ovest della capitale britannica. L'aggressore ha preso di mira la giovane donna, ferita in modo non grave, ma ha colpito anche il piccolo che ora è ricoverato in ospedale in condizioni serie. Stando alle prime indagini, l'accoltellatore conosceva le vittime e dietro l'attacco vi sarebbe un movente di tipo "personale". A Londra dall'inizio dell'anno si è registrata un'impennata di agguati, sia con armi da fuoco sia soprattutto con coltelli e lame varie. Gli omicidi sono stati finora una settantina, concentrati in particolare nelle aree periferiche e fra le minoranze; i ferimenti molti di più.