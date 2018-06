Alabama,a ex Miss America nomination dem

NEW YORK, 6 GIU - L'ex Miss America Mallory Hagan si aggiudica la nomination democratica in Alabama, nel terzo distretto. Hagan ha battuto Adia Winfrey e si trovera' ad affrontare Mike Rogers in autunno. Hagan e' stata incoronata Miss America nel 2013. La repubblicana Kristi Noem si aggiudica invece le primarie repubblicane per diventare la prima donna governatore del South Dakota. Noem ha battuto il procuratore generale Marty Jackley. La senatrice democratica Dianne Feinstein vince infine le primarie in California, conquistando un posto nelle elezioni di novembre, durante le quali cerchera' il suo quinto mandato. Feinstein, 84 anni, e' stata eletta al Senato nel 1992 dopo essere stata sindaco di San Francisco.