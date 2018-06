WASHINGTON, 6 GIU - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di commutare la pena per Alice Johnson, 63enne afroamericana del Tennessee che fu condannata all'ergastolo nel 1996 per un crimine di droga non violento e ha già scontato oltre 20 anni di prigione. Ovvero la causa perorata dalla star dei reality Kim Kardashian che a questo scopo era stata ricevuta alla Casa Bianca la scorsa settimana. Lo riferiscono media Usa citando fonti della Casa Bianca.