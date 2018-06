Annunciata tregua con i talebani

KABUL, 7 GIU - Il presidente afghano Ashraf Ghani ha annunciato un cessate il fuoco di una settimana con i talebani, in coincidenza con le celebrazioni per la fine del Ramadan, dal 12 al 19 giugno. La tregua, è scritto in una nota della presidenza, non riguarda Al Qaida ne' l'Isis. L'annuncio arriva qualche giorno dopo l'approvazione da parte della 'Loya Jirga' di una 'fatwa' (editto islamico) contro la guerra e l'uso dei kamikaze. "Le forze di difesa afghane interromperanno le operazioni militari contro i talebani ma continueranno a combattere l'Isis e gli altri gruppi terroristici stranieri e i lori affiliati", ha dichiarato Ghani durante una diretta Facebook. "Questo cessate il fuoco è un'opportunità per i talebani di riflettere sul fatto che la loro lotta violenta sta allontanando il popolo afghano dalla loro causa", ha aggiunto il presidente. Per il momento non c'è stata alcuna risposta da parte dei talebani all'annuncio della tregua.