Gb, lascia Dacre, potente direttore Mail

LONDRA, 7 GIU - Si chiude dopo 26 anni l'era di uno dei più potenti, vulcanici e controversi direttori di giornale britannici, Paul Dacre, da oltre un quarto di secolo al timone del Daily Mail, popolare tabloid destrorso punto di riferimento delle polemiche, delle battaglie, degli istinti e dell'euroscetticismo di certa Inghilterra profonda. L'uscita di scena, annunciata prima della fine del 2018 in attesa della nomina di un successore, è stata salutata dal suo editore, lord Jonathan Rothermere, come quella del "più grande direttore della sua generazione". Mentre il vicedirettore del Daily Mirror, Kevin Maguire, tabloid rivale filo-laburista, gli ha riconosciuto il titolo di "padrino di Fleet Street", la strada in cui un tempo avevano sede i giornali di Londra, descrivendo tuttavia come un disastro per il Paese "la sua ultima vittoria": ossia "la catastrofica campagna - nelle parole di Maguire - in favore della Brexit". Dacre verrà promosso dopo l'addio a ruoli manageriali al vertice dello stesso gruppo editoriale.