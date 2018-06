Scholz, Italia non fallirà

BERLINO, 08 GIU - "L'Italia non fallirà. La misura più importante è riuscire a far aumentare la crescita". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, ad un talk show andato in onda ieri sera e riportato dalla Bild on line. "È irresponsabile fare come se qui si potesse formulare la soluzione ai problemi italiani", ha aggiunto Scholz, rivolgendosi al fondatore eurocritico di Afd Bernd Lucke, professore di economia poi fuoriuscito dal partito di destra. Su questo, ha sottolineato "voglio fare un rimprovero proprio a lei".