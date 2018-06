Wolff lavora a seguito 'Fire and Furry'

NEW YORK, 8 GIU - Michael Wolff sta lavorando al seguito di 'Fire and Fury', il libro bomba sugli intrighi della Casa Bianca di Donald Trump. Lo ha rivelato lui stesso ad Axios, precisando di aver firmato con lo stesso editore, Henry Holt. Il presidente americano ha definito Fire and Fury, che ha venduto due milioni di copie solo negli Usa (e quasi altrettante all'estero) "fasullo, pieno di menzogne, travisamenti e fonti che non esistono". Wolff ha spiegato che il sequel è ancora "senza titolo e non programmato", ma "ovviamente, si occuperà della politica americana". Axios, tuttavia, sottolinea che non e' chiaro su cosa verterà il libro visto che le migliori fonti dell'autore, come l'ex capo stratega di Trump, Steve Bannon, hanno lasciato la Casa Bianca.