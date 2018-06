CHARLEVOIX, 8 GIU - "Benvenuto in Canada e benvenuto al G7, Giuseppe Conte. Non vedo l'ora di rafforzare i profondi legami tra Canada e Italia e di lavorare insieme per far crescere le nostre economie". Lo scrive su Twitter il presidente canadese Justin Trudeau, dopo un colloquio bilaterale con il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte.