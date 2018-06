Rohani e Putin su uscita Usa da accordo

QINGDAO (CINA), 9 GIU - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha detto che vorrebbe parlare con Vladimir Putin dell'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare. I due leader si vedranno oggi a Qingdao, in Cina, a margine della conferenza dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai nella quale per il momento Teheran ha uno status di osservatore che, con il sostegno promesso dalla Russia, potrebbe trasformarsi presto in una piena adesione. Rohani ha sottolineato che l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare "rende necessaria una discussione importante e seria tra Mosca e Teheran". Il presidente iraniano ha anche parlato dell'importanza della cooperazione tra Russia e Iran in Siria sottolineando che "il nostro ruolo nella regione è significativo".