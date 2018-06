CHARLEVOIX, 9 GIU - "Riportare la Russia nel G7 è nell'interesse di tutti": lo ha detto Donald Trump sottolineando come non abbia senso che Mosca continui a restare fuori dal gruppo delle potenze mondiali. L'invasione della Crimea da parte della Russia è colpa di Barack Obama, di come ha gestito i rapporti con Mosca, ha detto Trump, rispondendo a chi gli chiedeva se Vladimir Putin dovesse scusarsi per l'aggressione che ha portato la Russia fuori dal G8.