Partiti aerei da Pyongyang, forse Kim

PECHINO, 10 GIU - Un Boeing 747 di Air China ha lasciato questa mattina Pyongyang un'ora dopo essere giunto da Pechino, e secondo voci potrebbe avere a bordo Kim Jong Un, in partenza per Singapore per l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Un paio d'ore dopo, però, dalla capitale nordcoreana si sono alzati in volo altri due velivoli: un semi cargo, e Il-62, ribattezzato "Air Force Kim" o "Air Kim One", l'aereo usato solitamente dal leader. I media di Seul hanno riportato nei giorni scorsi che al Nord c'era un po' di timore a coprire i 4.800 km per Singapore con i vecchi aerei a disposizione: il jet personale del leader nordcoreano, ribattezzato "Air Force Kim" o "Air Kim One", è un Ilyushin IL-62 modificato e datato di fabbricazione sovietica che non ha mai coperto lunghe distanze.