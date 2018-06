Vertice Kim-Trump: Singapore blindata

SINGAPORE, 10 GIU - Le misure di sicurezza a Singapore sono state portate ai massimi livelli nel giorno dell' arrivo del presidente Donald Trump e del leader nordcoreano Kim Jong-un, in vista dello storico summit che i due avranno martedì. Rafforzati presenza della polizia, posti di blocco e barriere di cemento a protezione delle "aree di evento speciale", la cui designazione da parte del governo di Singapore copre il periodo 10-14 giugno. L'Air Force One di Trump è atteso nel pomeriggio alla Paya Lebar Air Base, nella zona centro-orientale dell'isola dopo un volo di circa 17 ore dal Canada dove si è tenuto il summit G7. Kim, invece, è atteso al Changi Airport, lo scalo civile di Singapore dopo un volo di 7 ore da Pyongyang, forse a bordo di un aereo privato messo a disposizione dal governo cinese. I siti "protetti" sono quelli che, tra gli altri, includono il Capella Hotel sull'isola di Sentosa Island, designato per il summit, e gli hotel Shangri-La e St. Regis Hotel dove alloggeranno, rispettivamente Trump e Kim.