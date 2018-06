(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 GIU - L'aviazione israeliana ha distrutto la scorsa settimana nel Nord della striscia di Gaza un "tunnel terroristico di Hamas" che consentiva ai suoi sub di entrare in mare senza essere scoperti "e così lanciare attacchi contro lo Stato di Israele". Lo ha reso noto il portavoce militare secondo cui "era un tunnel unico nel suo genere" fra i circa dieci localizzati e demoliti negli ultimi mesi, aggiungendo che è possibile che in quella zona ce ne siano altri.(ANSAmed).