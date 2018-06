Gb, marcia ricorda 100 anni voto donne

LONDRA, 10 GIU - In migliaia in corteo per ricordare i 100 anni della prima grande vittoria nella battaglia per il diritto di voto alle donne in Gran Bretagna e rilanciare la sfida sulla parità ai temi di oggi. Ha avuto i toni d'una festa sorridente, ma anche della rivendicazione l'evento organizzato in contemporanea nelle quattro 'capitali' delle nazioni del Regno Unito - Londra (Inghilterra), Edimburgo (Scozia), Cardiff (Galles) e Belfast (Irlanda del Nord) - per celebrare l'anniversario del Representation of the People Act: la legge che un secolo fa, nel 1918, sancì per la prima volta il principio dell'accesso alle urne elettorali almeno per una parte di donne britanniche, dopo decenni di lotte - pacifiche e non - condotte contro il peso di stereotipi, consuetudini e discriminazioni dal movimento che fu definito delle suffragette. Le partecipanti, in maggioranza donne ed eredi di quelle loro antenate sul fronte dell'impegno politico e sociale, hanno indossato vestiti e accessori che furono delle suffragette.