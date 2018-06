Sondaggi, Erdogan rischia ballottaggio

ISTANBUL, 11 GIU - A due settimane dal cruciale voto anticipato in Turchia, che attribuirà per la prima volta i nuovi poteri introdotti dal referendum presidenzialista dello scorso anno, la maggioranza dei sondaggi pone Recep Tayyip Erdogan sotto la soglia del 50%, richiesta per l'elezione al primo turno. Secondo la gran parte degli istituti di ricerca, il gradimento per il capo dello stato uscente oscillerebbe tra il 42% e il 48%, in crescita ma non sufficiente per evitare l'eventuale ballottaggio, dove comunque resta favorito. In particolare, Sonar gli attribuisce il 48,3%, in aumento rispetto al 42% stimato dallo stesso istituto un paio di settimane prima. Non manca comunque qualche sondaggio più favorevole, che gli dà un consenso di poco superiore al 50%.