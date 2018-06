Caos Casa Bianca, pure Kelly pensa addio

NEW YORK, 11 GIU - Donald Trump vola a Singapore nel tentativo di fare la storia con l'incontro con il leader nord coreano Kim Jong-un. Ma nella West Wing della Casa Bianca regna il caos, con numerosi funzionari pronti a lasciare in quello che molti prevedono come un ''esodo'' dopo le elezioni di medio termine di novembre. Lo riporta il New York Times, sottolineando che a ipotizzare un'uscita ci sono il capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly, e il suo vice Joe Hagin. Kelly, secondo indiscrezioni, avrebbe definito ''deprimente'' lavorare alla Casa Bianca incontrando alcuni senatori. Secondo indiscrezioni, le possibili uscite non sembrano pero' preoccupare il presidente americano, convinto della bonta' di rimuovere chi lo ostacola e chi gli dice spesso no. Secondo chi non conosceva Trump prima del suo ingresso alla Casa Bianca, il comportamento del presidente sta peggiorando con il tempo. Chi invece aveva lavorato con lui anche in passato ritiene che negli anni Trump non sia mai cambiato.