BRUXELLES, 11 GIU - "Ci sarà un summit della Nato a inizio luglio a Bruxelles, e questa occasione sarà molto più appropriata della Twittosfera per discutere". Così il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas sulle accuse lanciate via Twitter dal presidente Usa Donald Trump sui contributi dei Paesi europei all'Alleanza atlantica, ricordando che la questione non è stata toccata al G7. "Vorrei evitare risposte melodrammatiche, tutti conoscono la posizione dell'Ue", ha aggiunto il portavoce.