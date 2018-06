'Ue rischia se non gestisce migrazioni'

STRASBURGO, 12 GIU - La "questione migrazione è strategica perché è a rischio l'intera Ue, se non si affronta e non si risolve questo problema rischiamo di vedere fallire tutto il progetto". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "La misura è colma, non possiamo più aspettare, perché avremo decine e decine di casi come quelli che stiamo vedendo in questi giorni e con l'estate la situazione peggiorerà. Quindi bisogna intervenire, a breve a medio e a lungo termine", ha aggiunto. "Prima dell'estate andrò in Niger e poi spero in Libia".