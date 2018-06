Ivanka e Jared, 82 mln guadagni nel 2017

WASHINGTON, 12 GIU - Ivanka Trump e Jared Kushner, figlia e genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, hanno guadagnato almeno 82 milioni di dollari nel 2017, il loro primo anno alla Casa Bianca, ma da aziende esterne alla presidenza Usa. Lo rivelano documenti finanziari appena diffusi. Risulta quindi che Ivanka Trump - consigliera del presidente - ha guadagnato 3,9 milioni di dollari dalla sua 'porzione' del Trump International Hotel a Washington mentre ne ha ricevuti oltre due milioni come liquidazione dalla Trump Organization. Jared Kushner dal canto suo ha tra l'altro indicato 5 milioni di dollari di entrate da Qail Ridge, un complesso di appartamenti in New Jersey acquisito lo scorso anno dalla azienda immobiliare di famiglia. In sostanza, la coppia continua a ricevere consistenti entrate da aziende 'esterne' mentre è impegnata in un ruolo alla Casa Bianca. Entrate, stando ad esperti menzionati dal Washington Post, che potrebbero creare un potenziale conflitto di interessi.