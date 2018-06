Gb: piratati dati clienti mega catena

LONDRA, 13 GIU - I dati di 5,9 milioni di carte di credito e di 1,2 milioni di clienti dei negozi della grande catena britannica di elettronica Dixons Carphone sono stati piratati in un attacco hacker rivelato oggi dall'azienda. La falla è stata scoperta nell'ambito di una verifica interna, come ha confermato l'amministratore delegato Alex Baldock, dicendosi "estremamente rammaricato". Baldock ha precisato che al momento non risultano abusi delle carte di credito e furti di denaro sui conti dei clienti. Ha tuttavia ammesso la gravità dell'accaduto: "La tutela dei dati personali è al cuore del nostro business e questa volta non siamo stati all'altezza", ha osservato chiedendo scusa. I dettagli dell'attacco informatico sono stati denunciati alla polizia e all'authority competente e un'indagine è stata aperta: per ora contro ignoti. Dixons Carphone era stata già multata per 400.000 sterline per ritardi nella denuncia di un attacco analogo subito nel 2015, quando vennero hackerati i dati personali di 3 milioni di clienti.