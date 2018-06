Tajani, Iran rilasci Nasrin Sotoudeh

STRASBURGO, 14 GIU - "Il Parlamento europeo sta dalla parte di tutti i difensori dei diritti umani. Invito l'Iran a rilasciare immediatamente il premio Sakharov, Nasrin Sotoudeh". Lo scrive in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. A dare la notizia dell'arresto di Sotoudeh, 55 anni, simbolo della lotta per i diritti civili in Iran, è stato ieri il marito, Reza Khandan, precisando all'Isna di non essere stato informato delle accuse nei suoi confronti. In Iran Sotoudeh ha difeso numerosi prigionieri politici, giornalisti e donne, inclusi i membri della campagna "Le ragazze di Enghelab Street", il gruppo di donne arrestate, dallo scorso gennaio, per essersi tolte il velo in luoghi pubblici e averlo sventolato.