Verso Israele 5mila aquiloni incendiari

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 GIU - I palestinesi di Gaza hanno minacciato di lanciare domani, in occasione della 'Marcia del Ritorno' appoggiata da Hamas, 5.000 aquiloni incendiari verso le zone israeliane attorno alla Striscia. In una conferenza stampa tenuta nel campo profughi di al Bureij, nel centro della Striscia, esponenti dell''Unità Zouari' che si occupa del lancio di aquiloni e palloni incendiari - citati dall'agenzia Maan - hanno preannunciato l'azione."Daremo al governo israeliano l'opportunità di togliere l'assedio, o faremo vivere i coloni di Gaza sotto l'assedio dei palloni in fiamme", hanno affermato. La Commissione responsabile della 'Marcia del Ritorno' ha confermato che domani le preghiere di Eid al Fitr - la festa di fine Ramadan - saranno organizzate nei campi lungo il confine orientale della Striscia di Gaza con Israele.