Trump annuncia i dazi sul Made in China

WASHINGTON, 15 GIU - L'amministrazione Trump ha annunciato ufficialmente l'approvazione di dazi su una lunga lista di prodotti Made in China per un valore di 50 miliardi di dollari. La decisione - presa per punire Pechino accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa e di violare i diritti sulla proprietà intellettuale - rischia di scatenare una guerra commerciale tra Usa e Cina senza precedenti e dagli esiti imprevedibili. "Queste tariffe sono essenziali per prevenire ulteriori trasferimenti ingiusti di tecnologia americana e proprietà intellettuali alla Cina, cosa che proteggerà i posti di lavoro americani": così la Casa Bianca spiega i nuovi dazi a Pechino. "Inoltre, essi serviranno come passo iniziale per portare equilibrio alle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina", aggiunge.