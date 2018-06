PECHINO, 15 GIU - La Cina si oppone ai dazi da 50 miliardi annunciati da Trump e annuncia "immediate contromisure contro i prodotti Usa di uguale forza e impatto". Lo annuncia il ministero del Commercio cinese in una nota. "Non vogliamo una guerra commerciale ma dobbiamo salvaguardare i nostri interessi", aggiunge Pechino, riferendo che tutti i risultati raggiunti attraverso i negoziati sino-americani che si sono svolti finora sono a questo punto da considerarsi nulli.