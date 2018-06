Conte,'centri migranti in Paesi origine'

ROMA, 15 GIU - "Bisogna rafforzare a livello europeo i rapporti con i Paesi di origine e transito dei migranti, per prevenire i viaggi della morte". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa congiunta con il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del vertice di Parigi, sottolineando che servono "centri di protezione europei nei Paesi di origine e di transito per accelerare identificazione e richieste di asilo". In Europa, ha detto il premier italiano, "nessuno può pensare di restare estraneo e lavarsi le mani rispetto al problema dell'immigrazione". Conte ha quindi detto che "il regolamento di Dublino deve cambiare: l'Italia è contraria e sta preparando una proposta propria che non vede l'ora di condividere con gli altri partner in vista di formalizzarla alla prossima presidenza Ue austriaca".