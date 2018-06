WASHINGTON, 15 GIU - Barack Obama era "essenzialmente pronto ad andare alla guerra con la Corea del Nord": lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando a ruota libera con i giornalisti alla Casa Bianca. Trump ha anche detto che "il presidente Obama ha perso la Crimea perché il presidente Putin non rispettava il presidente Obama, non rispettava il nostro Paese, non rispettava l'Ucraina".