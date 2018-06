(ANSA-AP) - ROMA, 16 GIU - Quella delle migrazioni è "una sfida europea che ha bisogno di una risposta europea". Lo ha ribadito la cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo video messaggio settimanale, mentre il suo governo è in una situazione di stallo per lo scontro tra la stessa Merkel e il suo ministro degli interni, Horst Seehofer, in merito alla sua richiesta di respingere alcuni richiedenti asilo al confine. La cancelliera si oppone all'azione unilaterale, sostenendo che indebolirebbe l'Unione europea.