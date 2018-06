Macedonia: oggi firma accordo nome

SKOPJE, 17 GIU - Oggi la firma dell'accordo fra Macedonia e Grecia sul nuovo nome del Paese ex jugoslavo, che si chiamera' Repubblica di Macedonia del nord. Nuove manifestazioni di protesta contro l'intesa si sono svolte ieri sera a Skopje e Atene su iniziativa di gruppi legati alle rispettive opposizioni conservatrici e nazionaliste. A Skopje i dimostranti hanno chiesto la revoca dell'accordo, le dimissioni del governo del premier socialdemocratico Zoran Zaev e la cancellazione del referendum sull'intesa indetto per il prossimo autunno. Ad Atene la manifestazione e' stata segnata da scontri con la polizia che ha fatto uso di gas lacrimogeni. Contemporaneamente in serata il parlamento greco ha respinto una mozione di sfiducia al governo di Alexis Tsipras.