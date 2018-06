Parigi: nato in metrò, trasporti gratis

PARIGI, 18 GIU - Nato sotto il segno del metrò. Secondo quanto annunciato su Twitter dalla Ratp - la compagnia del trasporto pubblico parigino - una donna ha partorito questa mattina sull'RER A, una delle grandi linee suburbane che attraversano il ventre della capitale usate ogni giorno da migliaia di pendolari. La compagnia precisa che per la giovane mamma "tutto è andato bene" e che i soccorsi sono giunti sul posto per fornirle la dovuta assistenza. Dinanzi a questo felice imprevisto, la direzione ha comunque deciso di interrompere il traffico dei treni tra le stazioni Charles-de-Gaulle/Etoile e Nation, ripreso normalmente a metà giornata. Il bebè del metrò, un maschietto, è nato alle 11:30 alla stazione Auber, una delle più centrali Parigi, a due passi dall'Opéra. Per festeggiare il lieto evento, la Ratp ha deciso di offrire al bimbo un abbonamento gratis valido per l'intera rete dei trasporti parigini. Potrà usufruirne fino ai 25 anni di età.