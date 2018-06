Migranti: Wp, 'Melania coraggiosa'

WASHINGTON, 18 GIU - "Dov'e' Ivanka Trump, che e' attualmente una consigliera ufficiale di suo padre e una che rivendica le questioni famigliari come suo portafoglio?". E' l'interrogativo posto in un editoriale del Washington Post sulla vicenda dei 2000 bimbi separati alla frontiera col Messico dai genitori entrati in modo illegale, a causa della politica di 'tolleranza zero' dell'amministrazione Trump. "C'e' ancora tempo, Ivanka, per farsi avanti. Lo puoi fare", prosegue, citando il motto ('be best') della piattaforma sociale lanciata da Melania. Il quotidiano invece elogia la first lady per aver preso posizione ieri sulla vicenda attraverso la sua portavoce, dicendosi tra l'altro a favore di un "Paese che segue le leggi ma anche che governi con cuore". Affermazione, quest'ultima, che e' un "severo - e direi coraggioso - rifiuto dei ripetuti sforzi del marito di scaricare la colpa di questo su qualcun altro".