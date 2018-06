Seehofer, senza intesa Ue, respingimenti

BERLINO, 18 GIU - Senza un accordo nell'Ue sui migranti entro la fine di giugno, la Germania renderà operativi i respingimenti. Lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer (Csu), in conferenza stampa oggi a Berlino. "Nel caso in cui l'accordo in Europa e con i partner non si possa trovare" entro il Consiglio europeo di fine mese (28-29 giugno), "non voglio iniziare il lavoro sui respingimenti a quel punto: voglio che la misura si debba solo applicare", ha spiegato Seehofer, che sulla questione migranti rinnova il suo appoggio all'Austria. "La questione dell'immigrazione non è ancora sotto controllo", ha detto Seehofer. Anche per questo, secondo il ministro della Csu, "i respingimenti" per cui si batte sono "necessari". Il ministro dell'interno ha detto inoltre di voler sostenere il potenziamento di Frontex e all'istituzione di "zone particolari" in Africa dove riportare i migranti.