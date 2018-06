Siria, offensiva del governo a sud-ovest

(ANSAmed) - BEIRUT, 19 GIU - Le forze governative siriane sostenute dalla Russia hanno lanciato oggi un attacco congiunto di terra e di aria contro una delle località nel sud-ovest della Siria, in mano a forze delle opposizioni armate, appoggiate dalla Giordani e dagli Stati Uniti. Fonti locali riferiscono dell'offensiva iniziata stamani contro Busra al Harir, a nord di Daraa, capoluogo dell'omonima regione confinante con la Giordania. Da giorni media siriani governativi e delle opposizioni riferivano di intensi preparativi lungo il fronte tra le due parti in vista di uno scontro su larga scala per il controllo delle regioni sud-occidentali di Daraa e Qunaytra.