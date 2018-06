Ascot: Harry,Meghan e regina in carrozza

LONDRA, 19 GIU - La loro luna di miele di coppia continua per ora a essere rinviata - fra la curiosità e le congetture dei media -, ma la 'luna di miele' con la regina è in pieno svolgimento. Harry e Meghan, a un mese esatto dal matrimonio nel castello di Windsor, tornano in scena oggi al fianco di Sua Maestà in occasione del più tradizionale degli appuntamenti ippici britannici: le corse di Ascot. In carrozza anche loro, nella parata che inaugura come ogni anno l'evento. Oggi stesso è stata inoltre annunciata per il 10 e 11 luglio la prima visita all'estero post-nuziale di Harry e Meghan, in rappresentanza della Royal Family: a Dublino, in Irlanda.