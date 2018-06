BRUXELLES, 19 GIU - "L'idea c'è, ma per ora non è una proposta molto concreta. Conoscete per caso qualche Paese che desidera ospitare un centro" in cui dirottare i migranti diretti in Ue? "Se lo conoscete, per favore, nominatelo. Se ci sarà la proposta, la discuteremo. Non abbiamo mai rigettato niente, ma finora non abbiamo optato per questo". Lo ha detto il commissario Ue Dimitris Avramopoulos. L'idea è contenuta nella bozza delle conclusione del vertice dei leader di fine mese circolata oggi.