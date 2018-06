Razzi su Israele, raid contro Hamas

TEL AVIV, 20 GIU - Circa 40 razzi sono stati lanciati nella notte dalla Striscia di Gaza verso il Neghev occidentale e verso la citta' di Ashqelon, costringendo decine di migliaia di israeliani ad entrare nei rifugi. In parallelo, l'aviazione israeliana ha colpito nella Striscia oltre 25 obiettivi di Hamas, fra cui un ''impianto sotterraneo''. Lo ha riferito il portavoce militare israeliano secondo cui finora in Israele non si ha notizia di vittime. Ogni incursione della aviazione israeliana a Gaza provochera' d'ora in poi lanci di razzi dalla Striscia verso Israele: questo l'avvertimento giunto stamane dal portavoce di Hamas, Fawzi Barhum. ''Salutiamo la resistenza che ha replicato ai bombardamenti israeliani contro le sue postazioni: questo e' un nostro diritto'', ha detto. ''Il nostro messaggio e': 'bombardamento contro bombardamento'. Sara' la resistenza palestinese a stabilire le regole del confronto''.