Gb, cure sbagliate causarono 456 morti

LONDRA, 20 GIU - Furono più di 450 i pazienti vittime del Gosport War Memorial Hospital, l'ospedale britannico 'della morte', come fu ribattezzato da qualcuno, al centro circa 20 anni fa di sospetti sfociati in un clamoroso scandalo a causa dell'elevato numero di morti sospette. Lo rivela un rapporto indipendente atteso da tempo dalle famiglie e reso noto oggi. Stando alle conclusioni del rapporto, la vita di almeno 456 persone ricoverate nel nosocomio fra il 1989 e il 2000 fu accorciata come conseguenza di un regime di sostanziale "disinteresse" per la loro sorte e della somministrazione smodata e pericolosa di "antidolorifici non necessari" in base ai protocolli terapeutici standard. Una situazione andata avanti per 12 anni, sotto la direzione sanitaria della dottoressa Jane Barton, fino alle prime denunce e a un cambio di gestione. La vicenda è rimbalzata anche alla Camera dei Comuni nel Question Time odierno di Theresa May, presa di mira inoltre più in generale sulla situazione della sanità pubblica.