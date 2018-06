Merkel in Giordania e poi in Libano

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 GIU - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dato il via stamani alla sua visita ufficiale in Giordania, Paese mediorientale che assieme a Libano e Turchia ospita il maggior numero di profughi siriani. L'agenzia nazionale giordana Petra afferma che nel pomeriggio Merkel incontrerà Re Abdallah con cui discuterà di relazioni bilaterali e degli sviluppi internazionali. In serata la cancelliera prenderà il volo per Beirut, nel vicino Libano, dove è attesa per altri incontri sul tema dei migranti e la sicurezza regionale.