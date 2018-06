Usa: 17enne nero ucciso da polizia

NEW YORK, 21 GIU - Un altro giovane afroamericano disarmato è stato ucciso dalla polizia. Questa volta e' successo a Pittsburgh, in Pennsylvania. Il 17enne Antwon Rose Jr era a bordo di un'auto che gli agenti hanno fermato martedì durante un controllo, in seguito ad una sparatoria avvenuta in un altro punto della città pochi minuti prima. La polizia ha riferito che il teenager e' fuggito dalla vettura e in un video diffuso online si vede il giovane che corre di spalle all'agente, poi viene raggiunto dai proiettili.