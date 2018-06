Croazia,Danimarca e Slovenia a summit Ue

BRUXELLES, 21 GIU - I leader di Danimarca, Croazia e Slovenia si sono aggiunti alla lista dei partecipanti alla riunione informale convocata dal presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, in vista del vertice del 28 e 29 giugno. Sale così a tredici il numero dei capi di stato e di governo pronti a sedersi ad un tavolo, per cercare soluzioni per la gestione dei migranti: Italia, Danimarca, Croazia, Slovenia, Belgio, Olanda, Grecia, Spagna, Malta, Germania, Francia, Bulgaria e Austria. Si apprende da fonti a Bruxelles.