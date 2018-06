Cile, presto in aula legge pro aborto

ROMA, 21 GIU - Ispirati dall'approvazione la scorsa settimana della riforma sull'aborto alla Camera argentina, i membri del Partito liberale cileno stanno lavorando a un progetto di legge sulla legalizzazione dell'aborto, con l'obiettivo di presentarlo al Congresso del Paese nei prossimi giorni. Il disegno di legge sarà una delle priorità del partito, come richiesto dalle donne militanti dello schieramento. "La commissione di genere del Partito Liberale ci ha chiesto di presentare questo disegno di legge per fare in modo che in un futuro vicino possa aprirsi il dibattito sul tema in Cile, così come è successo in altri Paesi", ha dichiarato il deputato Vlado Mirosevic. "Abbiamo accettato di presentarlo nei prossimi giorni". La portavoce della commissione, Carolina Cariceo, ha spiegato che "le donne argentine ci hanno dato un forte esempio da seguire. Il movimento femminista cileno ha significato uno scontro culturale che è tempo che si traduca in misure concrete a favore dell'autonomia delle donne", ha sottolineato.