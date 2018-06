Ucraina, Sentsov in ospedale

MOSCA, 21 GIU - Il regista ucraino Oleg Sentsov, in sciopero della fame da metà maggio, ha accusato problemi cardiaci e renali ed è stato ricoverato nell'ospedale del carcere in cui è recluso in Russia: lo fa sapere la commissaria ucraina per i diritti umani Liudmila Denisova dopo aver parlato con il legale di Sentsov, Dmitri Dinze. Sentsov è stato condannato a 20 anni di reclusione in Russia per aver tentato di "organizzare atti terroristici" in Crimea, la penisola in cui è nato e di cui non accetta l'annessione da parte della Russia. Lui però si è sempre detto innocente e numerosi osservatori ritengono che dietro la condanna vi siano motivi politici.