Spagna: stupro San Fermin, 5 in libertà

MADRID, 21 GIU - Un tribunale della Navarra ha deciso di concedere la libertà provvisoria contro una cauzione di 6mila euro in attesa del secondo grado ai cinque giovani componenti della 'Manada' (il Branco) condannati in aprile a 9 anni di carcere per 'abuso' sessuale a Pamplona contro una giovane madrilena alla festa di San Fermin del 2016. Lo riferisce la Efe. I giudici in primo grado non avevano ritenuto i 5 giovani andalusi colpevoli di "aggressione sessuale" di gruppo ma solo di "abuso sessuale" ritenendo non dimostrata una violenza patente nei confronti della vittima. La sentenza aveva provocato una tempesta di critiche e decine di manifestazioni di protesta in tutto il paese. Diverse organizzazioni femministe hanno avvertito oggi che "se la Manada esce dal carcere, occuperemo le piazze".