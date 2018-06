BRUXELLES, 22 GIU - "Combatterò sempre per la Grecia, affinché resti nel cuore dell'Europa, voglio rendere omaggio al popolo greco per la loro capacità di recupero, i loro sforzi non sono stati vani. Questo è un momento storico". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, secondo quanto ha reso noto un portavoce dell'esecutivo comunitario, dopo l'accordo nell'Eurogruppo sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti con le misure per alleggerire il debito.