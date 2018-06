Corbyn, laburisti per Stato palestinese

CAMPO PROFUGHI ZAATARI (GIORDANIA), 22 GIU - Il leader dell'opposizione laburista britannica, Jeremy Corbyn, in visita nei campi profughi palestinesi e siriani in Giordania, ha detto che un governo sotto la sua leadership riconoscerebbe "molto presto" la Palestina come "Stato sovrano membro delle Nazioni Unite". Corbyn ha inoltre sottolineato che gli sforzi del governo britannico sono stati "molto, molto piccoli" per quanto riguarda i profughi siriani rispetto a quelli fatti da altri Paesi europei come la Germania e che potrebbe fare molto di più.