Netanyahu,su mia moglie record assurdità

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 GIU - ''E' stato superato un nuovo record dell'assurdità'': così il premier Benyamin Netanyahu ha definito la incriminazione di ieri della moglie Sarah per aver addebitato allo Stato pranzi gourmet ordinati fuori dalla residenza ufficiale di Gerusalemme. In un messaggio video postato su Facebook Netanyahu ha attaccato il provvedimento sostenendo che ''per la prima volta nella Storia viene presentato un atto di accusa nei confronti della moglie di un leader per cibo e per vassoi usa-e-getta''.