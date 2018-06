Uccisa in Spagna giovane politica Spd

MADRID, 22 GIU - Il cadavere di una giovane politica tedesca, Sophie Losche, 28 anni, ex presidente della Gioventù Spd ed attualmente vicepresidente del partito nella città di Bamberg è stato trovato vicino ad Alava nel Paese Basco spagnolo. Un camionista di 41 anni di origine marocchina, ricercato dalla polizia tedesca e sospettato di avere ucciso la giovane donna, è stato arrestato dalla Guardia Civil. In un messaggio di cordoglio alla presidente dell'Spd, Andrea Nahles, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso "tristezza" per il "terribile fatto". Sophie Losche era scomparsa la settimana scorsa mentre si trovava a Leipzig in Germania. La polizia tedesca aveva emesso un mandato di arresto europeo contro il camionista marocchino. Il cadavere della giovane, trovato ieri vicino ad Alava, oggi è stato identificato.